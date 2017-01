Driehoeken zijn één van mijn favoriete patronen; ze zijn gemakkelijk te herkennen, en zelfs het gebruik van een zeer eenvoudige benadering (zoals geschetst in Trend Voortzetting Patterns ) kan uitstekend trades te bieden. De fundamentele strategie is om de omtrek optiesonline van de driehoek rond de prijs (wanneer het patroon zich voordoet) te tekenen, en dan wachten op een breakout. Er zijn manieren om de “front-run” de breakout hoewel, krijgt in op een veel betere prijs die risico afneemt en verhoogt de potentiële winst. Als de handel binaire opties, uw risico en beloning blijven optie24 hetzelfde, maar je optie24 bonus binaire opties kunt nog steeds deze methode optie24 voor het vinden van aanvullende trades of fine-tunen van uw strategieën invoer gebruiken.

Driehoeken zijn een gemeenschappelijk patroon waarbij de prijsactie convergeert. Er zijn oplopend driehoeken, aflopend driehoeken en symmetrische driehoeken, maar voor handelsdoeleinden ze zijn allemaal hetzelfde.

Terwijl sommige technici sticklers voor hoeveel keer de prijs moet de lijn te raken, in principe hoeft u alleen maar 2 lage punten op de onderste lijn van een driehoek en een 2 hoge punten te creëren om de bovenste lijn van een driehoek ontstaat.

Figuur 1 toont een dalende driehoek in Apple (AAPL) voorraad. Het is dalende, omdat de bovenste regel wordt schuin naar beneden, terwijl de onderste lijn is vlak. Een oplopende driehoek is wanneer de onderste regel is glooiend, doch en de bovenste lijn is vlak. Symmetrische driehoeken ontstaan wanneer beide lijnen schuin naar elkaar.

Figuur 1. Triangle chartpatroon in Uptrend – Apple

Figuur 2 toont een aflopende dezelfde voorraad die verscheidene maanden voorafgaand plaatsgevonden.

Figuur 2. Driehoek chartpatroon in Neerwaartse trend – Apple

Traditionele technische analyse methoden vertellen ons te wachten tot de prijs breekt uit het patroon alvorens te betreden. Die methode is prima, maar er is een manier om de risico's te verminderen en de winst te verhogen door "front-running" de breakout.

Front-running Triangle Breakouts

De driehoeken in figuur 1 en 2 werden gekozen omdat ze uitstekende kandidaten voor voor het uitvoeren van de uitbraak. Er is een belangrijke reden dat we kunnen voor deze driehoek uit te voeren: . De driehoeken werden voorafgegaan door een zeer scherp en zeer sterke zet Als de driehoek niet wordt voorafgegaan door een scherpe agressieve move we niet voor de breakout draaien.

In figuur 1 was er een zeer sterke rally net voor Appl het invoeren van de driehoek formatie. Als gevolg van die scherpe opwaartse beweging kunnen we meer vertrouwen dat de breakout ook hoger zal zijn.

Daarom kunnen we in de buurt van de driehoek steun in te voeren. De exacte entry point is afhankelijk van uw specifieke vermelding methode, maar omdat we een sterke zet voorafgaand, en de prijs heeft ondersteuning gehouden op een aantal keren dat we willen kopen in de buurt van dat steunniveau. De veronderstelling is dat prijssteun weer stuiteren en breakout hoger (zij het niet noodzakelijk onmiddellijk).

Een stop wordt geplaatst net onder de driehoek in dit geval (omdat we verwachten een opwaartse doorbraak); niet te dicht hoor. We zijn al het verkrijgen van een betere prijs dan wanneer we wachtten voor de breakout dus laat de aanslag een beetje buiten de driehoek.

De doelstelling is gebaseerd off van de hoogte van de driehoek; in dit geval de hoogte van de driehoek (breedste deel) is ongeveer $ 28, dus voeg dat voor het uiteindelijke breakout prijs van $ 523 tot een doelstelling van $ 551 te krijgen. Als alternatief kan een Fibonacci-extensie doelwit zou kunnen worden gebruikt.

Figuur 3. Voor Running Triangle Breakout Strategy – Apple

In figuur 2 zagen we een andere driehoek. Het gebeurde tijdens een zeer agressieve downtrend. Terwijl we echt gewild zou hebben naar voren lopen de driehoek breakout naar het nadeel (omdat het werd voorafgegaan door een agressieve verhuizing naar de keerzijde), in dit geval we zouden hebben gehad om het te verhandelen op de traditionele manier, want zodra de driehoek we eigenlijk vormden werden in de gelegenheid om binnen te komen tegen een voordelige prijs niet gegeven.

Figuur 4 toont dit meer traditionele handel. Had de prijs terug naar de bovenste band trok opnieuw voor uit te breken, zouden we zijn op zoek naar short te gaan in de buurt van die bovenste band. Dat is omdat het een iets betere prijs en de algemene verwachting is dat de prijs zal blijven dalen op basis van de sterke verkoop van voor de driehoek.

Figuur 4. Triangle Breakout – Apple

Final Word

Als er een zeer sterk en agressief bewegen voorafgaand aan een driehoek, kunt u zoeken naar voordelige prijzen door het kopen van langs driehoek steun in het geval van de verwachte break hoger of verkoop / kortsluiting in de buurt driehoek weerstand in het geval van een verwachte breken lager. Terwijl er momenten willen we-front run een doorbraak zijn, zal de markt niet altijd geven ons de kans. Front-running vermindert het risico en verhoogt de winst, maar we zijn het maken van een veronderstelling over de toekomstige richting van de prijs, die kan verkeerd zijn … maar zelfs als we wachten op een doorbraak zou kunnen leiden tot een verlies van handel, daarom kies ik voor front-run wanneer ik kan.