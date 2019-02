Walsh University LibAntworten

Q. Wie kann ich zwei verschiedene Excel-Tabellen nebeneinander anzeigen?

Beantwortet von: Katie HutchisonLast Updated: 16. August 2018

Betrachten Sie zwei Arbeitsblätter in derselben Arbeitsmappe nebeneinander in Excel 2007, 2010, 2013 und 2016.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Neues Fenster.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Ansicht Seite an Seite. zwei excel tabellen nebeneinander

Klicken Sie im Arbeitsmappenfenster auf die Arbeitsblätter, die Sie vergleichen möchten.

Um beide Arbeitsblätter gleichzeitig zu scrollen, klicken Sie in der Gruppe Fenster auf der Registerkarte Ansicht auf Synchrones Scrollen.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option View Side by Side eingeschaltet ist.

Tipps und Tricks

Wenn Sie die Größe der Arbeitsmappenfenster für eine optimale Anzeige ändern, können Sie auf Fensterposition zurücksetzen klicken, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.

Um ein Arbeitsmappenfenster wieder in voller Größe darzustellen, klicken Sie auf Maximieren in der oberen rechten Ecke des Arbeitsmappenfensters.

Zwei Arbeitsblätter verschiedener Arbeitsmappen nebeneinander anzeigen

Öffnen Sie beide Arbeitsmappen, die die Arbeitsblätter enthalten, die Sie vergleichen möchten.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Ansicht Seite an Seite.

Fenstergruppe in der Excel-Leiste

Hinweis Wenn Sie mehr als zwei Arbeitsmappen geöffnet halten, zeigt Excel das Dialogfeld Compare Side by Side an. Klicken Sie in diesem Dialogfeld unter Seite an Seite vergleichen mit auf die Arbeitsmappe, die das Arbeitsblatt enthält, das Sie mit Ihrem aktiven Arbeitsblatt vergleichen möchten, und klicken Sie dann auf OK.

Klicken Sie in jedem Arbeitsmappenfenster auf das Blatt, das Sie vergleichen möchten.

Um beide Arbeitsblätter gleichzeitig zu scrollen, klicken Sie in der Gruppe Fenster auf der Registerkarte Ansicht auf Synchrones Scrollen.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option View Side by Side eingeschaltet ist.

Tipps und Tricks

Wenn Sie die Größe der Arbeitsmappenfenster für eine optimale Anzeige ändern, können Sie auf Fensterposition zurücksetzen klicken, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.

Um ein Arbeitsmappenfenster wieder in voller Größe darzustellen, klicken Sie auf Maximieren in der oberen rechten Ecke des Arbeitsmappenfensters.

Gleichzeitige Anzeige mehrerer Arbeitsblätter

Öffnen Sie die Arbeitsmappe oder Arbeitsmappen, die die Arbeitsblätter enthalten, die Sie gleichzeitig anzeigen möchten.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn sich die Arbeitsblätter, die Sie anzeigen möchten, in derselben Arbeitsmappe befinden, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf ein Arbeitsblatt, das Sie anzeigen möchten.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Neues Fenster.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jedes Blatt, das Sie anzeigen möchten.

Wenn sich die Arbeitsblätter, die Sie anzeigen möchten, in verschiedenen Arbeitsmappen befinden, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Alle anordnen.

Klicken Sie unter Anordnen auf die gewünschte Option.

Um Blätter nur in der aktiven Arbeitsmappe anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Windows der aktiven Arbeitsmappe.

Tipp Um ein Arbeitsmappenfenster wieder in voller Größe darzustellen, klicken Sie auf Maximieren in der oberen rechten Ecke des Arbeitsmappenfensters.

Kommentare (3)

Ich danke dir! Tolle Anweisungen.

von Sheilah A. am 13. Juli 2017.

Gibt es eine Möglichkeit, die Ansicht Seite an Seite zu speichern, so dass, wenn Sie das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappen sichern, sie Seite an Seite erscheinen? Ich weiß, dass es die Option Arbeitsplatz speichern gibt, aber das scheint alle Dateien zu speichern, die Sie zu diesem Zeitpunkt geöffnet hatten.

von Greg am 15. August 2018.

@Greg – Ich habe noch nie davon gehört, dass ich das tun kann und habe immer noch die Excel-Tabellen nutzbar.

Wenn Sie ein Standbild von der Seite an Seite wünschen, können Sie einen Screenshot machen oder ein Programm wie das Snipping-Tool verwenden.

von Katie Hutchison am 16. August 2018.

