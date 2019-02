Wie man seine Fotos mit einem Wasserzeichen versehen kann

Schützen Sie Ihre digitalen Bilder durch Wasserzeichen auf Ihren Fotos.

Ein Fotograf überprüft seine Fotos.

BraunS / Getty Bilder

von Kyle Schurman

Aktualisiert am 29. August 2018

Wenn Sie Fotos online stellen und Ihre Rechte an diesen Bildern schützen möchten, ist der beste Weg, digitale Fotos zu schützen, indem Sie sie mit einem Wasserzeichen versehen. wasserzeichen in bild einfügen

Bei einem digitalen Foto ist ein Wasserzeichen ein schwaches Logo oder Wort(e), das über dem oberen Teil des Fotos eingeblendet wird. Die Idee, ein Wasserzeichen auf Ihre Fotos zu setzen, besteht darin, zu verhindern, dass andere versuchen, das Foto ohne Erlaubnis zu kopieren und zu verwenden. Viele Websites verwenden Wasserzeichen, um zu zeigen, dass ein bestimmtes Bild urheberrechtlich geschützt ist, und es darf nicht ohne die Erlaubnis der ursprünglichen Website kopiert und anderweitig verwendet werden.

Befolgen Sie die folgenden Tipps, die veranschaulichen, wie Sie Wasserzeichen richtig verwenden. Schließlich, wenn Sie ein Wasserzeichen verwenden, das zu klein oder schwach ist, könnte jemand leicht das Wasserzeichen beschneiden oder bearbeiten und das Foto stehlen. Und wenn das Wasserzeichen zu groß oder dunkel ist, dominiert es das Foto und beeinträchtigt sein Aussehen.

Auswahl der Wasserzeichensoftware

Wasserzeichen-Fotos sind ein ziemlich einfacher Prozess, vorausgesetzt, Sie haben die richtige Software. Innerhalb weniger Minuten können Sie wahrscheinlich das Wasserzeichen auf Dutzenden Ihrer Fotos vervollständigen. Hier sind einige Optionen für die Wasserzeichensoftware:

Adobe Photoshop. Das Hinzufügen eines Text-Wasserzeichens in Photoshop ist einfach. Verwenden Sie einfach das Typ-Tool und platzieren Sie eine Textzeichenfolge über dem Foto in grau. Bearbeiten Sie den Text so, dass er so aussieht, wie Sie ihn haben möchten.

Microsoft Paint 3D. Das Hinzufügen eines Text-Wasserzeichens in diesem Programm ist sehr ähnlich wie in Photoshop. Wählen Sie das Textwerkzeug, wählen Sie eine Farbe in den Texteinstellungen, zeichnen Sie das Textfeld, geben Sie das Wortwasserzeichen ein und klicken oder tippen Sie auf den Bildschirm, um den Text auf dem Bild zu speichern. Ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

Digimarc.com. Die Digimarc for Images-Software (unter Digimarc.com) kann Ihre Fotos unsichtbar mit einem Wasserzeichen versehen und dann nach Orten suchen, an denen Ihre Fotos im Internet verwendet werden, und das alles für rund 50 US-Dollar pro Jahr.

PlumAmazing.com. Für ca. $20 können Sie eine Windows-Version der iWatermark Wasserzeichensoftware von PlumAmazing.com herunterladen. Die Website verfügt auch über Mac-, iPhone/iPad- und Android-Versionen der Software.

Watermarker.com. AiS Watermark Pictures Protector kostet ebenfalls ca. $20 und kann unter Watermarker.com heruntergeladen werden.

WinWatermark.com. Mit der WinWatermark-Software finden Sie viele Möglichkeiten, Ihre Fotos mit Wasserzeichen zu versehen. Es gibt eine kostenlose Version, eine Standardversion und eine Pro-Version auf WinWatermark.com.

EasyBatchPhoto. Angeblich eine Möglichkeit, die Größe von Bildern auf einmal zu ändern und zu konvertieren, diese Mac-Anwendung ermöglicht es Ihnen auch, ein Wasserzeichen im gesamten Stapel zu platzieren, mit integrierten Transparenz- und Pixeloffset-Funktionen.

Wasserzeichen-Apps

Es stehen mehrere Apps zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Wasserzeichen mit einem Smartphone verwalten können. Berücksichtigen Sie diese Optionen.

A+ Unterschrift. Mit der A+ Signature App, die im iTunes Store erhältlich ist, können Sie Ihren Fotos ein Wasserzeichen, eine Annotation oder eine Art künstlerischen Rahmen hinzufügen.

Marksta. Sie werden eine überraschende Anzahl von Optionen haben, um Ihr Wasserzeichen mit der Marksta-App anzupassen, die im iTunes Store erhältlich ist.

Erstellen eines Wasserzeichens

Screenshots einer Vielzahl von Wasserzeichen

Sie haben mehrere Optionen für das eigentliche Wasserzeichen, das Sie für Ihre Fotos verwenden können. Hier sind ein paar Ideen.

Urheberrecht. Platzieren Sie ein Copyright-Symbol in dem Wasserzeichen, und es steht außer Frage, dass andere das Bild nicht ohne Ihre Erlaubnis kopieren können. In Textverarbeitungssoftware ist das Copyright-Symbol in der Regel über das Menü Einfügen und den Befehl Symbol verfügbar.

Bild. Sie können ein Bild erstellen, das Sie dann über das Foto legen. Wenn Sie beispielsweise ein Logo haben, verwenden Sie ein Bildwasserzeichen.

Text. Verwenden Sie eine Textzeichenfolge als Wasserzeichen. Sie können beispielsweise Ihren Namen, Ihren Firmennamen oder eine Beschreibung des Bildes als Wasserzeichen verwenden.

Platzieren eines Wasserzeichens auf Ihren Bildern

Screenshots eines Wasserzeichens auf verschiedenen Fotos